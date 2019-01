(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Terzo turno in scioltezza per Camila Giorgi agli Australian Open, Slam di apertura del 2019. La 27enne di Macerata, numero 28 del ranking mondiale e 27esima testa di serie, ha travolto la 17enne polacca Iga Swiatek, numero 177 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni e alla sua prima esperienza nello Slam Down Under: 62 60 in 59 minuti. La campionessa di Wimbledon junior, nata a Varsavia e dotata di un gran servizio, al suo debutto nel main draw contro la rumena Bogdan aveva messo a segno ben 12 ace. Non le sono serviti i 6 totalizzati contro la Giorgi: c’è stato match solo fino al 2-2 del primo set, poi Camila è volata via infilando 10 game consecutivi senza lasciare più nulla alla giovane avversaria e chiudendo con 2 ace e 17 vincenti. Ora l’asticella si alza: al terzo turno l’azzurra sfiderà la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 7, che ha superato la statunitense Madison Brengle in tre set: 46 61 60.