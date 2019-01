(ANSA) – TORINO, 17 GEN – “Una Coppa, che a volte ci era sfuggita, per preparare al meglio le sfide di questo 2019”. Tutta la gioia di Max Allegri nel tweet celebrativo dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ottenuta battendo per 1-0 il Milan. Per l’allenatore toscano si tratta del trofeo della ‘stella’, il decimo alla guida della Juventus: quattro scudetti, quattro volte la Coppa Italia e due la Supercoppa con la vittoria di ieri a Gedda.