(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Raphaël Jacquelin come Sam Torrance, Miguel Ángel Jiménez, Barry Lane, Colin Montgomerie, Roger Chapman, Paul Lawrie, Eamonn Darcy, Peter Baker, Malcolm Mackenzie, David Howell e Robert Karlsson. Il francese è diventato il 12/o giocatore a raggiungere quota 600 presenza sull’European Tour. Professionista dal 1995, vanta 4 successi sul massimo circuito continentale e non ha alcuna intenzione di smettere. “Mi sento ancora giovane – ha dichiarato – e finché continuerò a farlo darò tutto sul green”. Negli Emirati Arabi, dove il 44enne di Lione sta giocando l’Abu Dhabi Championship (1/o torneo 2019 delle Rolex Series), è stato premiato e omaggiato con una bottiglia di champagne da parte di Keith Pelley, CEO dell’Eurotour. L’ultimo successo del player transalpino risale al 2013, quando al play-off s’è ha conquistato l’Open di Spagna. A secco di vittorie da quasi 6 anni, Jacquelin continua però a mantenere intatta la passione per il green.