(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Il debutto ufficiale 2019 di Tiger Woods arriverà la prossima settimana. L’asso californiano giocherà il Farmers Insurance Open (24-27 gennaio), torneo del PGA Tour di golf. A Torrey Pines (San Diego) l’americano festeggerà la 18/a apparizione in carriera nell’evento del massimo circuito americano vinto per la prima volta 20 anni fa con l’ultimo successo che risale invece al 2013. Attualmente al 12/o posto dell’Official world ranking, lo statunitense punta ad entrare presto nella Top 10. E a superare le vittorie (82) di Sam Snead. “Big Cat” è fermo a 80 trionfi e vuole superare ogni record. Il Farmers Insurance per cominciare (tanti i big in campo, da Justin Rose a Rory McIlroy passando per Jason Day e Tony Finau), poi una piccola pausa e di nuovo sul green nel Genesis Open (14-17 febbraio). Quindi in primavera Woods prenderà parte al WGC-Messico. Il resto del programma è tutto da scoprire. L’unica certezza è che il 43enne di Cypress vuole tornare a prendersi la ribalta mondiale.