(ANSA) – CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO), 17 GEN – Nella prima prova in vista delle discese di cdm di Cortina d’Ampezzo sulla pista Olympia delle Tofane , la più veloce è’ stata la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.37.70 davanti alla austriaca Tamara Tippler (+0,06) ed alla francese Romane Miradoli (+O,39)Per l’Italia la migliore è’ stata Nadia Fanchini con il 13/0 tempo ed un ritardo di un secondo e 5 centrsimo. Più indietro c’è’ poi Federica Brignone con un ritardo di un secondo e 87 centesimi. Attesissima la prova della suoercampionessa Usa Lindsey Vonn rientrata per la prima volta dopo un infortunio proprio sulla pista dove sali sul podio per la prima volta quando ancora si chiamava Kildow e dove ha poi vinto ben 12 volte. Lindsey ha segnato il 10/0 tempo con un ritardo di 76 centesimi di secondo. Una seconda prova partira’ alle ore 12.15. A Cortina sono in programma da domani a domenica due discese ed un superG , con la discesa di domani che recupera St. Anton.