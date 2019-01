(ANSA) – WENGEN (SVIZZERA) 16 GENNAIO – L’azzurro Dominik Paris in 1.46.27 è stato il più veloce nella seconda prova cronometrata nella discesa di cdm di Wengen sulla famosa pista Lauberhorn che, con i suoi 4.480 metri è la più lunga del circuito di coppa del mondo. La prova di oggi è’ stata però fatta per ragioni meteo sul tracciato più breve della discesa di combinata. Secondo tempo per il francese Johan Clarey (+O,33) terzo per l’austriaco Matthias Mayerv(+O,60). Tra gli azzurri c’è’ poi Christof Innerhofer, 9/0 tempo con un ritardo di un secondo e 22 centesimi. A Wengen domani e’ in programma una super combinata tra una discesa e una manche di slalom speciale, sabato la classica discesa e domenica lo slalom speciale. Non è escluso che per ragioni meteo l’ordine delle due ultime gare venga invertito.