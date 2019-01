(ANSA) – CAGLIARI, 17 GEN – Tragedia questa mattina poco prima della 13 a Quartu Sant’Elena. Un ingegnere di 62 anni, Gianfranco Gariazzo, è caduto dal balcone della sua abitazione, via Porcu, ed è morto sul colpo. L’uomo, secondo quanto si è appreso, si era affacciato per fumare una sigaretta e avrebbe avuto un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Un volo di una decina di metri terminato su un’auto in sosta. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri, ma purtroppo per il 62enne non c’è stato nulla da fare. La salma è stata già restituita ai familiari.