(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “Noi abbiamo detto che Piatek, Romero e Kouame non li andiamo ad offrire e non è nella nostra intenzione cederli, ma sono giocatori che destano interesse”. Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, così è intervenuto su Radio CRC a proposito del mercato invernale del club ed in particolare dell’interessamento del Milan per l’attaccante polacco. “Con chi sostituire Piatek? Siccome non sappiamo se va via non ci siamo posti il problema. Balotelli può essere un sostituto? Non penso sia un’ipotesi percorribile” ha detto il dirigente. E su Piatek ha aggiunto: “La percentuale di una sua partenza non la so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte. Non è stato ancora fatto nulla, leggiamo solo di un contatto col Milan che ci ha detto che voleva parlarne dopo la supercoppa. Incontro con Leonardo? No non c’è stato nessun incontro, ma è probabile che ci incontreremo se ci vogliono vedere”.