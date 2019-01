(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Nasser Al-Attiyah ha vinto l’edizione 2019 (la numero 41) della Dakar nella categoria auto, al termine della decima ed ultima tappa, da Pisco a Lima, in Perù. Il principe del Qatar, 48 anni, al volante di una Toyota su base Hilux, assistito dal copilota francese, Matthieu Baumel, ha concluso la sua fatica nel tempo di 34 ore 38′ e 14″, precedendo in classifica generale la coppia spagnola Nani Roma-Alex Haro Bravo (su Mini John Cooper Works Rally, +46’42”) ed il francese Sebastian Loeb (co-driver il monegasco Daniel Elena, su Peugeot 3008 DKR, +1h 54′ 18″). L’ultima tappa è stata vinta dallo spagnolo Carlos Sainz, davanti a Loeb e all’altro francese Cyril Despres. Per Al-Attiyah, oggi 12/mo, il successo di questa edizione si aggiunge a quelli del 2011 e 2015. Nel suo palmares sportivo anche il bronzo olimpico nel tiro a volo di Londra 2012.