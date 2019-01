CARACAS – Oggi, sul green del Teeth of the Dog, in Repubblica Dominaca prenderà il via Latin America Amateur Championship (LAAC). In gara ci sarà anche il Venezuela con una spedizione di sei golfisti, tra cui spicca il nome dell’italo-venezuelano Jorge García Catanese (22 anni).

Per “Pichu”, che ha nel suo palmarés due titoli mondiali, questa gara segnerà il ritorno nella prestigiosa competizione continentale. A i nastri di partenza, l’italo-venezuelano é uno dei favoriti alla vittoria finale.

Oltre a García Catanese fanno parte della spedizione vinotinto Manuel Torres, Konrad Brauckmeyer, Félix Domínguez, Ezequiel Prieto e Amauriel Fernández. Con loro ci saranno, Diego Castillo e Francisco Rivas, rappresentanti della Federación Venezolana de Golf (FVG).

Nonostante la sua giovane età, García Catanese, a suon di eagle e birdie si sta aprendo spazio tra i grandi del golf. Nel 2016, ha sfiorato la vittoria nel Latin America Amateur Championship arrivando secondo, per appena un colpo, alle spalle del costaricano Paúl Chaplet. Va ricordato che questa é stata la miglior prestazione del Venezuela in questo torneo.

Nell’anno che si é appena concluso la terra di Bolívar ha partecipato ai Giochi Sudamericani che si sono svolti a Cochabamba, in Bolivia dove l’italo-venezuelano Jorge “Pichu” García Catanese ha vinto la medaglia d’oro a livello individuale. Per il golfista di origine italiana é stato un nuovo successo che si aggiunge ai due titoli mondiali conquistati a livello giovanile.

García Catanese ha asciato il segno anche nei Giochi Centroamericani e dei Caraibi che si sono svolti a Barranquilla. In Colombia, l’italo-venezuelano ha vinto la medaglia di bronzo. A Barranquilla, a far suonare il Gloria al Bravo Pueblo ci ha pensato Alazne Urizar. Entrambi i golfisti sono stati allenati da Rodulfo Alvarado, commissario tecnico della Federación Venezolana de Golf (FVG).

Nel 2018, Jorge “Pichu” García Catanese ha vinto la Jenninson Cup (torneo del tour universitario statunitense). Ha chiuso al primo posto nell’US Amateur Championship, evento top a livello dilettantistico negli Stati Uniti.

Il golfista italo-venezuelano Jorge “pichu” García Catanese ha ottenuto un ottimo 24esimo posto con 278 colpi (-12) colpi nella World Amateur Team Championships, Eisenhower Trophy, ossia il campionato del mondo maschile a squadre disputato al Carton House Golf Club di Maynooth, in Irlanda. Questo é il miglior risultato per un golfista venezuelano in questa manifestazione sportiva.

Mentre Manuel Torres é alla seconda esperienza nel Latin America Amateur Championship. Nel 2018, ha chiuso al settimo posto la sua partecipazione. Per la cronaca il torneo é stato vinto dal cileno Joaquín Niemann. Va segnalato che Torres, l’anno scorso, é arrivato secondo nel South Beach Internacional Amateur, che si é svolto a Miami.

Konrad Brauckmeyer, ha diverse partecipazioni a livello internazionale sia a livello individuale che di nazionale.

(di Fioravante De Simone)