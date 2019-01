(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “La classifica è molto migliorata rispetto ad mese fa, a prima di Natale. Il nostro compito è fare un girone di ritorno migliore di quello di andata e vincere le gare contro le nostre dirette concorrenti. Così arriveremo al nostro obiettivo”. Alexsandar Kolarov indica alla Roma la strada da seguire per arrivare tra le prime quattro in campionato e centrare così la qualificazione alla prossima Champions League. “Sin dall’inizio dell’anno sapevamo che ci sarebbe aspettato un campionato difficile perché ci sono tante squadre forti che ora sono davanti a noi, sapevamo potesse arrivare un momento di flessione – aggiunge il terzino serbo intervistato all’interno del match program giallorosso -. Speriamo sia finito, e che potremmo da ora in poi toglierci delle soddisfazioni importanti. Il gruppo c’è, se stiamo tutti in forma, abbiamo le potenzialità di fare bene e stare lassù dove deve stare la Roma. Col Torino abbiamo bisogno di punti, giochiamo in casa e la partita va vinta, in un modo o nell’altro”.