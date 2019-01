(ANSA) – FIRENZE, 17 GEN – Quindici persone rinviate a giudizio dal gup Fabio Frangini nell’ambito dell’inchiesta della procura di Firenze su un presunto racket di appartamenti di proprietà dell’Inps in uno stabile in via Monteverdi, nel capoluogo toscano. A processo anche un dipendente Inps all’epoca dei fatti, il custode delle abitazioni. La prima udienza del processo è stata fissata per il 12 aprile. Al centro delle indagini, coordinate dal pm Gianni Tei e condotte dai carabinieri, un’organizzazione che avrebbe gestito cinque appartamenti di proprietà Inps ma occupati abusivamente e affittati a nero. In particolare due fratelli calabresi, gestori di fatto di una cooperativa edile, impiegavano operai romeni che sottopagavano a cui davano in locazione le case occupate trattenendo il costo degli affitti dalla paga. In questo modo sarebbero riusciti ad accaparrarsi ingenti somme di denaro ricorrendo in alcuni casi anche a violenza e intimidazioni come distacco di luce, gas e acqua e danni ad auto.