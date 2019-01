CARACAS- Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, anunció que el venidero 9 de febrero llegará a Venezuela una Comisión de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para corroborar las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores.

Dijo que durante un encuentro con la comisión que tuvo lugar en Suiza, se analizó el reciente aumento salariales decretados por Nicolás Maduro.

Explicó el vocero gremial que el convenio número 26 establece que los aumentos de salarios tienen que ser discutidos y acordados con el sector sindical y con los empleadores, para que pueda garantizarse el valor del dinero.

Asimismo, el convenio 87 prohíbe atacar empresas y sindicalistas y el número 144 obliga a que las medidas económicas que se vayan a aplicar se discutan de forma tripartita, lo cual no se ha hecho durante los últimos 20 años, destacó.

En cuanto al aumentó del 60% del encaje legal a la banca, señaló que la medida limita la posibilidad de que la banca le preste al sector privado.

“En momentos de hiperinflación es cuando más se requiere de financiamiento para tener flujo de caja (…) el gobierno está tomando esa medida partiendo del principio que las empresas se endeudan para comprar dólares y lo que está causando es más recesión”, declaró Larrazábal para Unión Radio.

El economista precisó que los sueldos deben ajustarse porque no hay capacidad de compra, pero la acción debe estar acompañada de otras medias. “No es que tú tengas más dinero en el bolsillo, si no que con ese dinero puedas comprar más bienes (…) Hay medidas aisladas que no abordan la profundidad económica”.

Impacto sobre el poder de compra

Por su parte, Maryolga Girán, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, indicó que el aumento salarial decretado el 14 de enero tendrá un notorio impacto en el poder adquisitivo de los venezolanos

E implica una disyuntiva si los empleadores se mantendrán operativos. Señaló la abogada que los trabajadores están conscientes que el aumento trae como consecuencia inmediata un alto incremento de los costos de los productos, bienes y servicios.

Recordó que la situación se agrava por lo complejo de la situación económica, que se ha caracterizado por una producción nula en diciembre, falta de materias primas y temporada de vacaciones que no ha permitido la reincorporación laboral de trabajadores del sector industrial.