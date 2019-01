(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “E’ un passaggio storico e ovviamente essendo una possibilità di scelta su quota 100 abbiamo fatto stime: se ci saranno meno persone che per loro ragionamenti, faranno domanda, i soldi che avanzeranno saranno reinvestiti in taglio delle tasse, se ci saranno possibilità maggiori i soldi ci sono. Posso garantirlo. Non ci sarà un avente diritto che si sentirà negare il diritto alla pensione”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il varo del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni.