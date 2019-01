CARACAS- En al menos cinco estados del país los maestros de escuelas oficiales, y otras subsidiadas, cumplieron el llamado a paro nacional, que fue convocado por los sindicatos para reclamar la violación del contrato colectivo por parte del Gobierno.

En Caracas, el paro se cumplió en alrededor de 40% de las instituciones. En algunos planteles los docentes sí asistieron pero no impartieron clases, manteniendo esta forma de protesta.

En la Redoma de Los Teques, en el estado Miranda, había manifestantes con sus pancartas, pidiendo apoyo a padres y representantes en su lucha. En esa entidad, los maestros también suspendieron actividades y protestaron en otros sectores como en Paracotos.

En Valencia, un grupo de educadores protestó frente al Colegio Diego Ibarra. Desde allí exigieron mejoras y un ingreso suficiente para no tomar la decisión de abandonar el país.

En Mérida, maestros de Fe y Alegría se unieron a la manifestación. Otro grupo de educadores marchó por el sector Santa Elena de Arenales, en el municipio Obispo Ramos de Lora.

En el occidente del país parte del magisterio manifestó en el casco central de Maracaibo, en el Zulia. Algunos señalaron que los 3 mil bolívares quincenales son una miseria y no alcanza ni siquiera para subsistir.

En Valera, estado Trujillo, se reunieron en plaza Bolívar, cantando consignas como : “¡Y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país!”.

A esta jornada de protesta se suman otras manifestaciones que se han registrado esta semana por parte de los educadores de Fe y Alegría de todo el país, quienes salieron para exigir mejoras salariales ante las autoridades. También el Día del Maestro, un grupo de docentes se concentró frente a la sede de ese despacho del Ministerio de Educación y solicitaron la presencia del ministro Aristóbulo Istúriz.

Los sindicatos y federaciones del contrato colectivo del sector educativo afirman que aún no ha recibido respuesta por parte de las autoridades. Por otro lado el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturíz aseguró que ya se reunió con el sector docente para evaluar las tablas salariales que incluyen al personal administrativo, obrero y jubilado.

Solamente Nicolás Maduro se pronunció con respecto a la situación del gremio, cuando reprochó que un grupo de maestros “fantasmas” estaban llamando a la paralización de actividades escolares.