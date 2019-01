(ANSA) – FIRENZE, 17 GEN – Si apre oggi, alla Scuola Fenysia di Firenze a Palazzo Pucci, l’anteprima della mostra personale di Luca Pignatelli che sarà inaugurata il 26 gennaio al museo Bardini. L’art open preview, organizzata in collaborazione con il museo Novecento di Firenze, prevede l’installazione, anticipata di qualche giorno, di una o più opere delle mostre promosse dal museo. L’evento nasce in occasione della personale ‘Senza data’ dell’artista milanese Pignatelli, mostra a cura di Sergio Risaliti, organizzata in collaborazione con la Galleria Poggiali e promossa dal Comune di Firenze. A distanza di poco più di tre anni da ‘Migranti’, Luca Pignatelli torna a Firenze per un altro evento espositivo che propone una serie di lavori su telone ferroviario, legno, carta e lamiera, assieme a grandi dipinti realizzati su tappeti persiani di inizio novecento. Una nuova serie di lavori su carta, inoltre, sarà esposta con un allestimento che coinvolgerà le cornici e gli arredi presenti nella collezione del museo.