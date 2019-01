(ANSA) – TOKYO, 18 GEN – La Mitsubishi Motors ha convocato una riunione del consiglio di amministrazione per esaminare nuove accuse di compensi non dichiarati contro l’ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Carlos Ghosn. L’indagine ruota intorno a 7.8 milioni di euro versati a Ghosn lo scorso anno nell’ ambito della joint venture paritetica stretta tra Nissan e Mitsubishi nel 2017 ad Amsterdam, transazione di cui erano al corrente solo Ghosn e un pugno di persone a lui vicine, secondo quanto riferito dal direttore esecutivo della Mitsubishi Osamu Masuko dopo la riunione. Il versamento è emerso da indagini svolte da Nissan e Mitsubishi a partire dallo scorso anno. Anche la Nissan ha diffuso una nota a questo proposito. Non risulta tuttavia che la nuova accusa sia stata formalizzata. Masuko e il direttore esecutivo della Nissan Hiroto Saikawa erano all’epoca dei fatti direttori della joint ventures insieme a Ghos, ma nessuno dei due sapeva nulla dei compensi di Ghosn, nè aveva ricevuto alcun compenso per quell’incarico.