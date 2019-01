(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Vincono le formazioni di vertice Toronto e Denver, successo importante anche per i Lakers: questi i risultati principali del turno Nba giocato nella notte italiana. I Raptors, non senza fatica, hanno vinto la sfida con il fanalino di coda, cioè i Phoenix Suns per 111-109. Una partita che alla vigilia si annunciava come una specie di allenamento per i canadesi e stava per diventare una trappola, risolta praticamente al suono della sirena. Larghissima invece la vittoria dei Nuggets sui Chicago Bulls, 133-105, con un Jamal Murray in gran serata, 25 punti. Ancora privi di Lebron James, i Lakers battono in trasferta Oklahoma per 138-128 dopo un lungo supplementare. Miglior marcatore Kyke Zuma con 32 punti, e crisi aperta in casa dei Thunder sempre più zoppicanti dopo questa seconda sconfitta di fila. I Wizards hanno vinto 101-100 contro New York una partita piena di emozioni. In classifica, a est comandano i Bucks seguiti dai Raptors; a ovest guida Golden State seguita da Denver. (ANSA).