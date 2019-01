(ANSA) – ROMA, 18 GEN – E’ finita al terzo turno l’avventura di Andreas Seppi e Thomas Fabbiano agli Australian Open di tennis. Il 34enne altoatesino è stato infatti battuto ed eliminato dall’americano Frances Tiafoe (39), autore di una rimonta straordinaria. Partita ricca di colpi di scena, a tratti entusiasmante e spettacolare, ma alla fine portata a casa dal giovanissimo statunitense. Tiafoe ha vinto con il punteggio di 6-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 Fuori anche Fabbiano: il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 102 della classifica mondiale e alla terza partecipazione al Major australiano dove non aveva mai superato il primo turno, si è arreso al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 del mondo, che a Melbourne vanta la semifinale del 2017 e due quarti (2014 e 2018). Dimitrov ha vinto con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco. Domani in campo Fabio Fognini, terzo italiano rimasto in gara agli Aus Open, contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. (ANSA).