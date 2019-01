(ANSA) – BERLINO, 18 GEN – Due associazioni di birrifici tedeschi hanno invitato i loro soci a scrivere sulle etichette le calorie contenute nelle birre che producono. L’Associazione dei birrifici tedesche e quella dei Birrifici privati in Germania auspicano che il settore vinicolo e quello delle distillerie seguano il loro esempio. L’iniziativa fa seguito alle pressioni da parte della Commissione europea di incrementare la trasparenza nell’industria alimentare. Le calore contenute in 100 ml di birra chiara sono 40, o 200 per una bottiglia da mezzo litro.