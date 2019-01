(ANSA) – ROMA, 18 GEN – “Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime”. Una preghiera per le vittime di Rigopiano, mi stringo accanto alle loro famiglie, con commozione. In silenzio”. Così su twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, postando una foto dei vigili del fuoco al lavoro tra le macerie.