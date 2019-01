(ANSA) – BERLINO, 18 GEN – “Lo scorrere del tempo affida sempre più a questi luoghi il cruciale compito di custodire la memoria della barbarie, monito permanente affinché ciò che è accaduto non debba mai più ripetersi. Confido che le coscienze delle nuove generazioni possano trarre dalla visita a questo memoriale nuova e convinta ispirazione per un futuro migliore e libero da tali mostruose atrocità”. Lo ha scritto il presidente Sergio Mattarella nel libro del memoriale degli ebrei assassinati in Europa a Berlino. Il capo dello Stato è ora a colloquio con il presidente tedesco Steinmeier.