(ANSA) – GENOVA, 18 GEN – Dall’Inghilterra rimbalza la voce che l’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel sarebbe molto vicino al Newcastle di Rafa Benitez. Il giocatore attualmente è in prestito a Genova ma il suo cartellino è di proprietà della Roma che vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo del francese. Il club inglese avrebbe fatto pervenire ai giallorossi una proposta sui 15 milioni di euro. Arrivato la scorsa estate, Defrel ha collezionato con la maglia blucerchiata 18 presenze realizzando 6 gol, ma nell’ultimo periodo è sceso raramente in campo dal primo minuto. E dopo l’acquisto da parte della Sampdoria di Manolo Gabbiadini, prelevato dal Southampton, gli spazi per Defrel potrebbero ulteriormente diminuire. Da qui la decisione di privarsene.