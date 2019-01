(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Un’ondata di caldo ha investito l’Australia, facendole superare almeno cinque dei suoi 10 giorni più caldi mai registrati. Lo rendono noto le autorità locali citate da Bbc News online, secondo cui le estreme condizioni climatiche, registrate sin da sabato scorso, hanno causato morti tra la fauna selvatica, incendi boschivi e un aumento dei ricoveri ospedalieri. L’Istituto meteorologico australiano ha fatto sapere che le temperature massime registrate nel Paese si aggirano sui 40 gradi centigradi. Allo stesso tempo, la città di Noona, nel New South Wales, ha fatto registrare una temperatura notturna di 35,9 gradi centigradi, la minima più alta mai registrata in Australia. In alcune zone del Paese si prevedono picchi fino a 14 gradi in più rispetto alla media. Le temperature previste per oggi saliranno sopra i 42 gradi in “vaste aree”, ha predetto l’Istituto meteorologico, prima di un calo nelle zone meridionali e centrali del Paese durante il fine settimana.