(ANSA) – GENOVA, 18 GEN – Atteso nel pomeriggio l’incontro tra Genoa e Milan per discutere del futuro di Krzysztof Piatek. L’amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano ha lasciato la sede poco dopo mezzogiorno e più tardi anche il direttore generale Giorgio Perinetti è partito alla volta del capoluogo lombardo. I due dirigenti incontreranno il presidente Preziosi prima di un contatto con la società rossonera che, dopo aver già trovato un accordo con il procuratore del giocatore Gabriele Giuffrida per un quadriennale a quasi due milioni di euro a stagione, dovrà accordarsi anche con il Genoa. La richiesta da parte della società di Enrico Preziosi è di 40 milioni di euro più bonus per il vicecapocannoniere del campionato autore al momento di 13 reti in 19 partite e di altre 6 in due gare di Coppa Italia. A frenare l’operazione è però il fair play finanziario che limita i movimenti del Milan, tanto che la trattativa potrebbe proseguire la prossima settimana.