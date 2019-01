(ANSA) – MILANO, 18 GEN – ”Qui non c’è alcuna confusione, è tutto molto ordinato, i giardini sono perfetti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, commentando le voci di mercato riguardo i calciatori nerazzurri e le trattative per i rinnovi di contratto. ”I giocatori hanno le intenzioni giuste per fare al meglio la loro professione – ha proseguito -. Il momento del mercato sappiamo che funziona così: nomi che escono fuori, all’Inter qualcuno in più, ma dobbiamo accettarlo. Io leggo alcune anticipazioni da voi giornalisti, ci prendo anche delle conoscenze, a volte si avverano anche. È una cosa normale”.