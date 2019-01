(ANSA) – MILANO, 18 GEN – ”Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. MI spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano”. Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij svela così il retroscena del suo arrivo in nerazzurro la scorsa stagione. ”Mi ha spiegato che sarebbe servito per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico motivo che mi ha spinto a venire qui”, ha proseguito De Vrij, intervistato da Dazn. ”Le nostre prestazioni? C’è sempre da migliorare, riguardo sempre le nostre partite, da solo e con i miei compagni di difesa. I dettagli fanno la differenza. Godin? Sono scelte della società, vedremo. Icardi? In questo partita lo vedo tranquilli e concentrato, non noto cambiamenti”. Conclusione dedicata ai buu a Koulibaly: “Durante la partita non me ne sono accorto, quando ha preso il rosso però ci ho pensato per un attimo, ma non ero sicuro. Poi a fine partita ho visto che avevo ragione”.