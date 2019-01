(ANSA) – SAN PAOLO, 18 GEN – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha conferito l’Ordine nazionale della Croce del Sud, nella categoria Gran Croce, al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Il decreto con la concessione è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale locale. Il conferimento arriva meno di un mese dopo la prima visita di Netanyahu in Brasile. Nell’occasione, il primo ministro di Israele ha descritto il paese sudamericano come una “grande potenza”. Durante la visita, Netanyahu e la moglie hanno passeggiato lungo le spiagge di Rio de Janeiro. Bolsonaro a sua volta ha manifestato l’intenzione di recarsi in Israele e di spostare l’ambasciata del Brasile da Tel Aviv a Gerusalemme.