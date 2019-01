(ANSA) – WASHINGTON, 18 GEN – La speaker della Camera del Congresso americano Nancy Pelosi accusa la Casa Bianca di aver svelato i piani del suo viaggio in Afghanistan, dove era pronta ad andare anche con un volo commerciale dopo che Donald Trump le ha negato l’uso di un aereo militare. Per questo – afferma Pelosi in una dichiarazione – “ho dovuto rinviare la missione per motivi di sicurezza”.