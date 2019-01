(ANSA) – NEW YORK, 18 GEN – “I civili continuano a vivere nella paura di un conflitto e Tripoli, dopo mesi di calma grazie dall’accordo di cessate il fuoco di settembre, è stata due giorni fa teatro di nuovi scontri. Per ora, tuttavia, le violazioni sono state contenute a causa dei nostri sforzi”: lo ha detto l’invitato speciale dell’Onu in Libia, Ghassan Salame’, in videoconferenza durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. Salame’ ha spiegato di aver visitato la capitale del Sud, Sabha, pochi giorni fa, e di aver “ascoltato dai cittadini le terribili difficoltà che hanno sopportato”. “Esorto il governo e la comunità internazionale a muoversi rapidamente e in modo deciso per sostenere il Sud”, ha precisato.