CARACAS – Quando la Vinotinto sembrava alle corde, ci ha pensato una pennellata di Samuel Sosa a sbloccare il risultato contro la Colombia al 68esimo.

I cafeteros sono partiti subito con il piede sull’acceleratore sfiorando in diverse occasioni il gol del vantaggio. Al 25esimo dopo una serie di rimbalzi in area la palla é finita sui piedi di Cuesta che non é riuscito a sfruttare al meglio l’occasione.

Al 31esimo, il colombiano Tolosa sforna un assist perfetto per il suo compagno Correa che di testa colpisce senza problemi, ma il suo tiro si stampa sulla traversa.

Le migliori occasioni della nazionale venezuelana sono arrivate su palla ferma e su un calcio d’angolo di Sosa che ha sfiorato l’eurogol. Nel primo tempo i migliori della Vinotinto sono stati Jan Hurtado e Sosa.

Nella ripresa, il Venezuela resta in dieci uomini per un fallo di mano di Navarro, che é stato espulso per somma d’ammonizioni. La nazionale colombiana ha cercato di sfruttare sulle fasce la superiorità numerica, ma senza concretizzare le occasioni capitate in area avversaria.

Al 68esimo, nelle vicinanze della mezza luna, c’è una punizione in favore del Venezuela. Sosa s’impossessa della palla e disegna una parabola perfetta: la palla si stampa nella parte interna della traversa rimbalza all’interno della linea e poi esce fuori. Il gol é stato convalidato dopo l’ok del guardalinee.

Al 70esimo é lo Juventino Mokoun che toglie le castagne dal fuoco alla sua nazionale rilanciando sulla linea la palla dell’1-1.

Lo stadio di Rancagua, é una sorta di talismano per la Vinotinto, nella Coppa America 2015 vinse con lo stesso punteggio contro la Colombia con un gol di Salomón Rondón.

La Vinotinto inizia nel migliore dei modi il suo cammino nel Sudamericano Under 20. Nell’altra sfida della giornata i padroni di casa, il Cile ha pareggiato 1-1 con la Bolivia. La vinotinto tornerà in campo domani quando sfiderà la roja alle 16:30 nello stadio Rancagua.

Il tabellino

Venezuela-Colombia 1-0

Gol: 1-0, min.69, Samuel Sosa.

Venezuela (1): Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Miguel Navarro; Rommell Ibarra, Cristian Cásseres (Riki Mangana, min.49), Jorge Yriarte; Brayan Palmezano (Jorge Echeverría, min.55), Samuel Sosa (Jesús Vargas, min.80) e Jan Carlos Hurtado. CT: Rafael Dudamel.

Colombia (0): Kevin Mier; Hayen Palacios, Andrés Reyes, Carlos Cuesta, Brayan Vera; Yeller Goez, Gustavo Carvajal (José Enamorado, min.76); Iván Angulo, Yeison Tolosa; Luis Sandoval (Jader Valencia, min.56) e Rivaldo Correa (Johan Carbonero, min.66). CT: Arturo Reyes.

Note: ammonizioni: Cristian Cásseres, Miguel Navarro (V) e Luis Sandoval (C). espulsioni: Miguel Navarro (somma d’ammonizioni, min.46). Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina). Stadio: El Teniente, Rancagua-Cile.

(di Fioravante De Simone)