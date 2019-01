(ANSA) – NAPOLI, 18 GEN – Diversi colpi di pistola sono stati sparati in aria in serata in Via Francesco Saverio Correra, nel centro di Napoli, a scopo intimidatorio. La ‘stesa’, fa sapere la Polizia, è avvenuta a poca istanza dall’abitazione di una persona ritenuta esponente di un clan della zona. Gli agenti hanno trovato 9 bossoli 9 per 21 ed un colpo inesploso. Alcuni passanti hanno attirato l’attenzione di una pattuglia di poliziotti segnalando il fatto. Sull’accaduto indaga la PS.(ANSA).