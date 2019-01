CARACAS – Il golfista italo-venezuelano Jorge García Catanese continua a lasciare il segno in giro per il mondo, questa volta lo ha fatto sul green del Teeth of The Dog, in Repubblica Dominicana.

Dopo il primo turno del Latin America Amateur Championship (LAAC) ha chiuso al settimo posto con 70 colpi (2 sotto il par). Va ricordato che a questo torneo partecipano 108 giocatori.

García Catanese é stato il miglior rappresentante della spedizione venezuelana. Gli altri, Manuel Torres e Konrad Brauckmeye, hanno chiuso appaiati al 21esimo posto.

L’altro rappresentante della terra di Bolívar, Ezequiel Prieto, si é posizionato al 46esimo posto con tre colpi sotto il par. L’esordiente Amauriel Fernández ha concluso la partecipazione nella top 61, ma stando all’opinione degli esperti in materia ha disputato un’ottima gara. Infine, Félix Domínguez ha chiuso la gara con lo stesso punteggio del connazionale Fernández.

Al momento, il costaricano Alvaro Ortíz guida la classifica del Latin America Amateur Championship.

Per il golfista tico questa é l’ultima occasione per vincere il LAAC, infatti sta per fare il salto ai professionisti e poi non potrà partecipare più a questa prova. L’anno scorso ci é andato vicino sfiorando la vittoria nel Latin America Amateur Championship. “Ho deciso di fare il salto nei pro appena ho finito l’università. Forse inizierò il tour in Canadà. Ma al momento, sono ancora in questa categoria per giocare la Coppa Palmer, un torneo molto speciale per me. Lí ho disputato il mio primo torneo internazionale. Poi volevo essere in gara nel LAAC e credo che sia stata una scelta giusta” ha dichiarato Ortiz al temine della prima manche.

Alle spalle del golfista tico c’è la bagarre con lo statunitense Max Alveiro, il peruviano Fernando Barco, il chileno Agustín Errazuri, il dominicano Juan Cayro Delgado ed il messicano Alejandro Madariaga.

Va ricordato che il vincitore del Latin America Amateur Championship riceve un invito per il Master che si svolge nell’Augusta National Golf Club. A questo va aggiunta la partecipazione per il The Amateur Championship, il US Amateur Championship e qualsiasi manifestazione dilettantistica che organizzi l’Associazione statunitense di Golf (USAG). I primi due classificati hanno un posto garantito nel Us Open Championship (che quest’anno giunge alla sua 119ª edizione) e il The Open (che si disputa nel Royal Portrush e in questo andrà in scena la 148ª edizione).

