CARACAS – El Canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, indicó que su país considera importante y necesario aislar al mandatario, Nicolás Maduro, para que éste encuentre “una salida negociada” a la crisis que atraviesa Venezuela.

Paraguay ha sido el primer país miembro del Grupo de Lima en romper relaciones diplomáticas con Venezuela tras la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial en los próximos seis años.

“Considero que al señor Maduro hay que aislarlo completamente, porque mientras no se lo aísle, va a seguir teniendo el oxígeno vital que le permita a su régimen sobrevivir y a su pueblo seguir sufriendo las consecuencias de un régimen perfecto como el que encabeza el señor Maduro”, expresó el diplomático.

Señaló que la decisión de romper relaciones con el gobierno venezolano se basó en la coherencia porque no tiene sentido condenar todo lo que sucede en Venezuela y luego seguir dialogando con una persona que encabeza un “régimen”.

Manifestó que respeta que los otros miembros del Grupo de Lima todavía mantengan sus relaciones con Venezuela. .

“Yo no voy a opinar sobre la conducta (de los otros países del Grupo de Lima), porque cada país es soberano en su decisión. Ellos tienen sus intereses, tienen probablemente intereses muy diversos a los de Paraguay en la propia República de Venezuela, así que no voy a calificar esa decisión. Yo lo que digo es que nosotros hemos querido ser muy coherentes con nuestra actuación que es a lo que yo me puedo referir”, explicó el canciller.

Informó que las relaciones entre Paraguay y Venezuela volverán cuando en ese país tenga un gobierno de la legitimad popular o de un proceso de transición que ha sido negociado por todas las partes.

Castiglioni afirmó que no confía en la voluntad política que ha expresado Maduro para buscar una salida.

Añadió que su país seguirá con determinación en aislar a Venezuela porque con pequeños toques no se ha conseguido ningún cambio.

“Maduro está absolutamente enceguecido en su decisión de sostener el poder a cualquier punto. No le importa nada, no le importa que cinco millones de venezolanos hayan tenido que huir desesperadamente de su país buscando la supervivencia. No le importa que ahora dentro de su país millones de personas sufran las consecuencias de su régimen despótico”, reprochó.

El canciller sostuvo, además, que “a los dictadores se los combate” y agregó que negociar con ellos “significa, finalmente, casi admitir la legitimidad”.

“Esto es una responsabilidad compartida y conjunta. Cualquier distorsión de esto, cualquier disturbio en la región, en el hemisferio, va a afectar a los demás países, por eso somos muy categóricos en este sentido”, puntualizó.

