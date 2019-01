(ANSA) – ROMA, 18 GEN – La rivista AUTO, il magazine internazionale della FIA, ha pubblicato una speciale classifica che mostra il successo dei piloti delle diverse nazioni nei campionati FIA. La prima posizione netta e assoluta è dell’Italia, con 46 punti, davanti alla Repubblica Ceca, staccata di 10 punti, e la Germania, terza, a 32 punti. Seguono la Gran Bretagna e la Svezia, sempre a 32 punti ma con meno primi posti, e la Francia, sesta a 29. La classifica si basa su un calcolo che prende in esame tutti i campionati FIA dal kart alla F1 e assegna tre punti ogni prima posizione finale di campionato, due punti per le seconde posizioni, e un punto per il terzo classificato assoluto. Marc Cutler, redattore del servizio, va poi oltre nell’analisi e scrive: “Dietro ad ogni pilota e campione c’è una Federazione Nazionale”. Ciò sottolinea il lavoro costante e chiave di ACI Sport che assicura la formazione e l’avviamento dei giovani piloti all’attività agonistica, per esempio attraverso la propria Scuola Federale di Pilotaggio.