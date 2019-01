ROMA. – Il valzer delle punte continua a monopolizzare l’attenzione sulla ‘finestra’ invernale di mercato. A Milano e’ partita ufficialmente con un incontro tra Genoa e Milan – presente anche Preziosi – la trattativa per portare in rossonero Krzysztof PIATEK, vicecapocannoniere della serie A e vera rivelazione di inizio stagione: 40 milioni la valutazione, Leonardo è vicino al colpo che varrebbe anche l’ok al ricongiungimento di HIGUAIN col suo mentore Sarri, al Chelsea.

Ma l’asse Genova-Milano-Torino-Londra non è l’unica a muovere le trattative. L’Inter sarebbe pronta a bloccare Duvan ZAPATA. Il colombiano piace molto al presidente Zhang, pronto a fare un’offerta da almeno 26 milioni di euro e a inserire LAUTARO MARTINEZ come parziale contropartita.

Intanto ci sono sviluppi sull’asse di mercato tra Juventus e Genoa. Infatti c’è stato un incontro tra le due società, con il presidente genoano Preziosi e il ds bianconero Paratici, per parlare del ritorno in rossoblù di STURARO e del possibile futuro juventino di ROMERO.

La Lazio continua a monitorare la situazione per un esterno destro: ZAPPACOSTA costa troppo (il Chelsea è disposto alla cessione a titolo definitivo per 18 milioni di euro), così ora gli emissari di Lotito, sono in contatto con lo Sporting Lisbona per RISTOVSKI. Ma anche qui il problema è lo stesso: i portoghesi non sono disposti a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma solo a titolo definitivo, per 7 milioni di euro.

Intanto BASTA ha fatto sapere alla dirigenza biancoceleste che si muoverà da Formello soltanto per un contratto fino al 30 giugno del 2020, altrimenti continuerà a prendere altri sei mesi di stipendio dalla Lazio, pur essendo fuori dai piani di Simone Inzaghi, prima di essere libero a parametro zero dall’estate.

Dai microfoni di CalcioNapoli 24 Tv ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi: “BENNACER è attenzionato dal Napoli (ma piace anche alla Roma n.d.r.), gli azzurri sanno che non lo cediamo prima di giugno. Ne abbiamo parlato un mese fa, e ora lo possiamo cedere essendo un nostro punto di forza. Venderlo ora per giugno? Non siamo intenzionati a farlo, avendo venduto già Traorè non abbiamo queste esigenze economiche. Possiamo aspettare ed ottimizzare le altre cessioni perché da Traorè abbiamo preso meno da quanto avremmo potuto prendere in estate”.

E a proposito di Napoli, gli azzurri sembrano aver superato la Juve per TRINCAO, 19enne talento portoghese del Braga che potrebbe essere preso per una cifra vicina ai 15 milioni. Sempre dal Portogallo, arriva la notizia che FERREYRA, attaccante del Benfica, ha respinto le offerte del Frosinone che ora reiproverà per uno tra PALOSCHI e LAPADULA.