ROMA. – Giornata no per il tennis italiano agli Australian Open. In attesa di Fabio Fognini e Camila Giorgi in campo domani (sabato) rispettivamente contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta e la fortissima ceca Karolina Pliskova, oggi sui veloci campi in cemento di Melbourne si è consumata l’eliminazione di Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Intanto continua la sua marcia verso il 100mo titolo il fuoriclasse svizzero Roger Federer, passato facilmente agli ottavi a spese dell’americano Fritz. Bene anche Rafa Nadal che ha eliminato l’australiano de Minaur. Finora Federer e Nadal non hanno perso nemmeno un set.

In campo femminile grande show della russa Maria Sharapova che ha battuto e eliminato nientemeno che la numero 3 del mondo e campionessa in carica, la danese Caroline Wozniacki, sua vecchia ‘nemica’ per le critiche ricevute ai tempi della squalifica per doping anni fa. Domani, sabato, in campo anche altri big: Djokovic contro il canadese Shapovalov, per Zverev c’è l’australiano Bolt, Serena Williams contro l’ucraina Yastremska, mentre la numero 1 del mondo Halep se la vedrà con Venus Williams, e la giapponese Osaka con la Hsieh (Taiwan).

Quanto agli italiani eliminati, si sono arresi con onore battagliando con due rivali ‘particolari’: Seppi ha perso con il punteggio di 6-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 con l’americano Frances Tiafoe, di ben 14 anni più giovane. Il 34enne altoatesino ha alzato bandiera bianca solo al 5/o set dopo una partita tiratissima, nella quale ha sprecato tanto.

Come ha ammesso lo stesso giocatore: “Purtroppo ho perso due break in apertura sia di terzo che quarto set e questo non mi ha aiutato. Sotto 5-4 nel quarto era pure andato 40-0 sul suo servizio, avessi sfruttato quelle palle break nel tie break sarebbe potuto succedere di tutto. Tiafoe comunque ha buone qualità: serve bene e ha un buon rovescio” ha ammesso sportivamente Seppi che si può consolare con il 35mo posto nella classifica mondiale, ottenuto dopo la finale di Sydney, e le belle prestazioni di questi giorni che lo proiettano verso una stagione interessante.

Soddisfatto, nonostante l’eliminazione, Fabbiano: numero 102 del mondo, alla sua terza partecipazione al Major australiano dove non aveva mai superato il 1/o turno, ha ceduto al bulgaro Grigor Dimitrov (21) che a Melbourne vanta invece la semifinale 2017 e due quarti (2014 e 2018), insomma non propriamente l’ultimo arrivato. Il pugliese ha perso 7-6 (5) 6-4 6-4 . “In effetti il servizio di Dimitrov rispetto a quello di Opelka nel turno precedente mi è sembrato lento…”, ha scherzato a fine partita il 29enne di San Giorgio Jonico senza perdere il buon umore nonostante la sconfitta. “Sono contento per l’esperienza fatta, questi sono i tornei per il quali giochi e ti impegni tutto l’anno”.