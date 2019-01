(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Vincono e volano in classifica i Golden State Warriors, campioni in carica nella Nba. Un successo tanto più importante perchè conseguito in casa dei Los Angeles Clippers, formazione che aspira ad andare lontano ma che stanotte ha dovuto arrendersi alla forza dei campioni con il punteggio di 112-94. In più in casa Clippers c’è timore per le condizioni di Danilo Gallinari, andato ko all’inizio della partita per forti dolori alla schiena. Altra importante vittoria in trasferta quella dei San Antonio Spurs di Marco Belinelli, 116-113 contro Minnesota; per il campione azzurro 19 punti in appena 33 minuti. In questo turno si sono giocate altre 4 gare: Boston ha avuto la meglio su Memphis per 122-116, Detroti l’ha spuntata su Miami per 98-93, Portland ha vinto su New Orleans per 128-112 e infine ennesima sconfitta dei Cavs, stavolta a opera di Utah Jazz per 115-99. In classifica, a est comandano i Bucks seguiti dai Raptors; a ovest Golden State precede Denver. (ANSA).