(ANSA) – ROMA, 19 GEN – La ex regina del tennis mondiale, oggi numero 16 del ranking, Serena Williams ha conquistato agevolmente gli ottavi di finale agli Australian Open di Melbourne, battendo in appena un’ora di gioco per 6-2 6-2 l’ucraina Dayana Yastremska, numero 57 del ranking mondiale, esordiente assoluta non solo a Melbourne ma in un tabellone Slam. Prossima avversaria di Serena sarà la vincitrice della sfida fra la sorella Venus e la numero uno del mondo Simona Halep. Vittoria e passaggio agli ottavi molto sofferto invece per l’altra ucraina, Elina Svitolina (7) che ci ha messo più di tre ore a piegare la resistenza della cinese Shuai Zgang (42) battuta per 4-6 6-4 7-5. Nel prossimo turno Svitolina affronterà l’americana Medison Keys (17). Qualificazione difficile anche per Naomi Osaka: la giapponese trionfatrice degli ultimi Us Open, ha dovuto combattere per due ore per avere ragione della taiwanese Hsieh numero 27 del mondo. Agli ottavi Osaka se la vedrà con la lettone Anastasija Sevastova (12). (ANSA).