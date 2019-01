(ANSA) – VAIANO (PRATO), 19 GEN – Ha perseguitato l’ex per circa un anno rendendo la sua vita impossibile e avrebbe anche incendiato la sua auto: per questo i carabinieri della stazione di Vaiano (Prato), in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di Prato, hanno arrestato un uomo di 61 anni per stalking ai danni dell’ex e del figlio. Il provvedimento scaturisce da un’ indagine svolta dai militari ed avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima per il rogo della vettura avvenuto lo scorso dicembre. Inizialmente, fanno sapere gli investigatori, sembrava che l’incendio dell’auto, di proprietà della donna ma temporaneamente in uso all’uomo, fosse stato provocato dal 61enne forse nel tentativo di un suicidio o atto autolesionistico ma in realtà, in seguito agli accertamenti, la vicenda ha assunto una svolta e la vittima ha trovato il coraggio di raccontare le minacce che stava subendo.Dopo una relazione durata alcuni anni, la donna negli ultimi mesi del 2018 aveva deciso di lasciare l’uomo e di continuare a vivere con il figlio. L’ex compagno non si è però rassegnato ed ha iniziato a tempestarla di messaggi, insulti e minacce tanto da generare nell’ex un grave stato di ansia e paura che l’aveva indotta a cambiare le proprie abitudini di vita. L’autorità giudiziaria pratese, sulla base degli elementi raccolti, ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti dello stalker che, tratto in arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.(ANSA).