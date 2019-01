(ANSA) – ROMA, 19 GEN – I ministri degli Esteri e dello Sviluppo internazionale del Canada, Chrystia Freeland e Marie-Claude Bibeau, hanno incontrato la madre e la sorella di Edith Blais, la 34enne del Qeuebec scomparsa in Burkina Faso insieme all’italiano Luca Tacchetto. Lo riferiscono i media canadesi. Sui dettagli dell’incontro è stato mantenuto il massimo riserbo, ma il premier Justin Trudeau ha ribadito che la diplomazia canadese è impegnata ad avere più informazioni possibili sulla sorte di Edith. “Il governo del Canada prende molto sul serio la responsabilità di tenere i canadesi al sicuro, ovunque essi siano”, ha detto. Il ministro Bibeau si è detto particolarmente commossa dopo la conversazione con la madre di Edith. “E’ stato incontro tra mamme. Abbiamo parlato molto di Edith. La madre e la sorella sono due persone straordinarie, molto forti e sono state rassicurate dal fatto che il nostro governo sta facendo quello che deve in circostanze come questa”, ha detto il ministro.