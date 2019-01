(ANSA) – GENOVA, 19 GEN – “Defrel non andrà via, chi parte è Kownacki, per scelte già concordate con la società”. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ribadisce che l’attaccante francese non si muove dalle fila doriane anche se dall’Inghilterra ieri sono rimbalzate voci di un forte interessamento del Newcastle. Sarà ceduto invece il giovane polacco Kownacki per avere più spazio visto che alla Sampdoria dopo l’arrivo di Gabbiadini avrebbe meno occasioni di scendere in campo. Proprio l’ex attaccante del Southampton potrebbe debuttare domani a Firenze “ma non dal primo minuto – spiega il mister -. Vediamo comunque se giocherà”. Giampaolo punta molto sul ragazzo: “il nostro attacco è uno dei più prolifici della serie A ma può darci ulteriore linfa – ha detto -: le gare si vincono con la qualità e lui è un innesto che aumenta il livello di qualità”.