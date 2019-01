(ANSA) – ROMA, 19 GEN – “Per chi come me lo ha visto nascere ha sicuramente un significato emotivo particolare accogliere Mick in Ferrari, ma lo abbiamo scelto per il suo talento e per le qualità umane e professionali che ha messo già in mostra malgrado la sua giovane età”. Così il nuovo team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha salutato l’arrivo nella Academy del figlio di Michael Schumacher, Mick che quest’anno correrà in Formula 2.