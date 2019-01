(ANSA) – FROSINONE, 19 GEN – “Sarà una partita molto complicata, ma sono fiducioso”. Così Marco Baroni, allenatore del Frosinone, alla vigilia della sfida interna contro l’Atalanta. “Affrontiamo una tra le squadre più in forma della Serie A, mi aspetto 90′ molto fisici e con tanti duelli in mezzo al campo. Noi dobbiamo giocare la nostra partita con coraggio, senza alcuna paura. Spesso nelle difficoltà si trovano le motivazioni e la forza per fare grandi cose”.