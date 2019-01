(ANSA) – CAGLIARI, 19 GEN – “Vogliamo riprendere il campionato dopo la sosta col piglio giusto, ripartiamo dai segnali positivi mostrati lunedì con l’Atalanta, cambiando magari il risultato”. Così l’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia del match salvezza con l’Empoli. “La gara contro l’Atalanta – prosegue Maran – ci ha lasciato la consapevolezza che quando giochiamo così, possiamo diventare temibili per tutti”. “Dobbiamo avere i ritmi giusti – avverte Maran – la pazienza e la lucidità necessaria per affrontare l’impegno nel modo adeguato. Tutto passa da noi. Sarà fondamentale riuscire a capitalizzare, ma questo fa parte della crescita. Siamo consapevoli comunque di essere migliorati rispetto alle ultime uscite”. All’andata (2-0 per l’Empoli) fu un brusco risveglio dopo un incoraggiante precampionato. “Il ricordo di quella partita deve essere da stimolo per fare meglio. L’Empoli di Iachini concede poco, è una squadra battagliera”.