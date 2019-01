(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Gol e spettacolo ad Anfield Road, dove il Liverpool rischia, ma non si ferma. Nella 23/a giornata della Premier, la squadra allenata da Juergen Klopp allunga nuovamente il passo sul Manchester City – in campo domani nel John Smith’s stadium, a Huddersfield – salendo a 60 punti (+7 sui ‘citizens’): battere il Crystal Palace (4-3), tuttavia, è stata dura per i ‘Reds’, che sono andati sotto al 34′ pt per il gol di Townsend e hanno pareggiato al 46′ con Salah. All’8′ st Firmino ha portato avanti il Liverpool, raggiunto al 20′ da Tomkins. Salah al 30′, approfittando di una deviazione difettosa del portiere Speroni, ha insaccato a porta vuota il 3-2. Nel finale altri due gol: al 48′ Mane per il 4-2 e al 50′ Meyer per il 4-3. Non si ferma neppure il Manchester United che batte in casa 2-1 il Brighton e colleziona la sesta vittoria di fila in campionato. Di Pogba al 27′ e Rashford al 42′ del primo tempo i gol; inutile il punto della bandiera di Gross al 27′ st. I ‘Red devils’ adesso sono quinti, con 44 punti.