(ANSA) – ROMA, 19 GEN – “Risultati e prestazioni ci aiutano in termini di consapevolezza, ma siamo sempre un po’ malaticci… Oggi ci siamo presi un raffreddore e come nostro solito ce la siamo un po’ complicata. Credo che meritavamo un vantaggio anche più largo nel primo tempo per quanto dimostrato. Ho visto grande qualità fino al 2-1, però la squadra ha reagito nel modo giusto dopo il 2-2 e questa è una dimostrazione di grande forza”. Così Eusebio Di Francesco commenta la vittoria della sua Roma sul Torino. Il tecnico elogia il giovane Zaniolo e rincuora Dzeko, ancora a secco. “Nel gol di Nicolò c’è caparbietà e forza fisica, lui è un ragazzo che non molla niente. Deve continuare a giocare come si allena. La prova di Dzeko? È mancato nella fase conclusiva ma si è messo a disposizione della squadra facendo un po’ il regista avanzato. Mi auguro che ricominci presto a segnare”.