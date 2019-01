(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Il Real Madrid vince lo spareggio per il terzo posto nella Liga contro il Siviglia, portandosi a 36 punti dopo 20 giornate e lasciando gli andalusi 3 punti indietro. Partita non bella al Santiago Bernabeu, ma conclusa sul 2-0 per i campioni d’Europa e del mondo per club in carica. Al 33′ della ripresa un tiro del brasiliano Casemiro, che ha superato il portiere Vaclik, permette ai padroni di casa di portarsi in vantaggio; Luka Modric, al 48′, chiude i conti, entrando in area e firmando il 2-0 finale. Il Real è preceduto in classifica solo dal Barcellona – in campo domani sera alle 20,45 in casa contro il Leganes, ma lontano 7 punti – e all’Atletico (a +2), che giocherà alle 18,30 in trasferta contro l’Huesca.