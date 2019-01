(ANSA) – ROMA, 19 GEN – In casa Torino c’è rammarico per il ko con la Roma. “Siamo partiti bene, poi abbiamo commesse troppe ingenuità, che paghiamo a caro prezzo – l’analisi di Mazzarri -. Eravamo in emergenza in difesa e a centrocampo, ci mancavano 5-6 titolari, ma abbiamo preso due gol balordi. Su quello di Zaniolo abbiamo dormito, eravamo in tre e non siamo riusciti a rinviare lasciando la palla a uno che stava per terra”. “Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto bene, e nel momento in cui volevamo vincere c’è stata un’altra ingenuità sul gol di El Shaarawy. Se c’è il rischio che diventi una stagione di rimpianti? Non lo so, noi allenatori dobbiamo lavorare sul gioco e sulle prestazioni, ma ad oggi il Torino non è stato inferiore a nessuno e avrebbe meritato di avere più punti”.