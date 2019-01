(ANSA) – PERUGIA, 19 GEN – Una maglia rossa, indossata sopra la divisa ufficiale, con scritto “Forza Leo”: così il Perugia calcio, durante l’ingresso in campo per la partita con il Brescia allo stadio Curi, ha manifestato vicinanza a Leonardo Cenci, presidente di Avanti tutta che da sei anni lotta contro il cancro ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. “Ringraziamo il Perugia Calcio per il gesto di solidarietà nei confronti del nostro guerriero”, ha scritto la onlus sulla pagina Facebook ufficiale. L’ingresso sul terreno di gioco con la maglia per Leonardo Cenci è stato accompagnato da un lungo applauso da parte di tutti i tifosi presenti al Curi. La stessa scritta “Forza Leo” è comparsa in uno striscione esposto in curva nord, settore dal quale i tifosi hanno più volte intonato il nome di Cenci raccogliendo l’applauso di tutto lo stadio. (ANSA).